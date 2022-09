Go-Ahead übernimmt den Verkauf von Zugfahrkarten in Günzburg

Ab Dezember betreibt das Eisenbahnunternehmen Go-Ahead Bayern am Bahnhof Günzburg einen Schalter. Auch für Karten des Fernverkehrs der Deutschen Bahn AG.

Eine gute Nachricht für Fahrgäste aus Donauwörth und Günzburg: sie können weiterhin Fahrkarten für die Fernverkehrszüge der Deutschen Bahn AG (DB) an den dortigen Bahnhöfen kaufen. Das Eisenbahnunternehmen Go-Ahead Bayern, das ab Dezember mehrere Regionalzuglinien in der Region übernimmt und damit auch für den Verkauf von Nahverkehrstickets an vielen Stationen zuständig wird, will dies möglich machen. Das war bis vor Kurzem unklar, da die DB zwar mit ihren Fernverkehrszügen in diesen Städten hält, dort aber künftig keinen eigenen Fahrkartenschalter mehr betreiben möchte. Reisebüros oder Bahnunternehmen wie Go-Ahead können bei der DB eine Lizenz zum Verkauf von Fernverkehrsfahrkarten beantragen. Sie müssen dafür aber aufwendige Anforderungen erfüllen und bekommen dafür nur einen geringen Anteil am erzielten Umsatz.

„Wir freuen uns, dass wir den Bürgern der Region diesen Service anbieten können“, sagt Fabian Amini, Geschäftsführer von Go-Ahead Bayern. „Wir werden uns aber jedes Jahr die Zahlen ansehen müssen und hoffen, dass dieses Angebot für uns zumindest kostendeckend bleibt. Falls nicht, werden wir das nicht aufrechterhalten können. Wir werden nicht draufzahlen, nur weil sich die DB immer mehr aus der Fläche zurückzieht und auf den Online-Verkauf setzt.“

Die Deutsche Bahn AZ zahlt wenig Provision für den Kartenverkauf

Den Verkauf vor Ort übernimmt die Firma Transdev Vertrieb, die im Auftrag von Go-Ahead auch eine Verkaufsstelle am Bahnhof in Günzburg eröffnen wird. Dort werden dann neben Fahrkarten für den Regional- und Nahverkehr auch Fernverkehrsfahrkarten für die Züge der DB verkauft. Von Montag bis Freitag soll der Schalter für 40 Stunden pro Woche öffnen, im Bahnhof Donauwörth sogar 50 Stunden.

Go-Ahead sieht sich als Dienstleister für die Region. Damit auch in Zukunft an vielen Stationen der Kauf von Fernverkehrsfahrkarten vor Ort noch möglich ist, bedarf es der politischen Unterstützung, um einen Kurswechsel des DB-Konzerns in dieser Frage zu erreichen. Derzeit gibt es für solche Fahrkartenverkäufe noch bis zu zehn Prozent Provision, ab dem Jahreswechsel werde die DB dies halbieren. Das ist nach Ansicht von Go-Ahead angesichts der hohen Aufwände zu wenig. Es müssen eine gesonderte Vertriebstechnik eingerichtet werden, ein getrenntes Kassensystem vorgehalten, und die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter regelmäßig zu Fortbildungen und Schulungen geschickt werden. Auch weitere Senkungen der Provisionen der DB sind in naher Zukunft nicht ausgeschlossen.

Viele Menschen werden ausgeschlossen

Nicht alle Menschen können jedoch mit Handy und Computer problemlos umgehen und benötigen daher an der Station vor Ort einen Fernverkehrsfahrschein. „Wenn es nur noch in den allergrößten Städten Fahrkartenschalter mit Fernverkehrsticketverkauf gibt, schließt man auf diese Weise einen deutlichen Teil der Bevölkerung von der Benutzung der Fernverkehrszüge aus. Das macht ein Unternehmen, das der Bundesrepublik und damit allen Bürgerinnen und Bürgern gehört. So erreichen wir die angestrebte Verkehrswende nicht“, kritisiert Geschäftsführer Fabian Amini. (AZ)

