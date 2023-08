Günzburg

Goldene Hochzeit in Günzburg: Bald werden die Flitterwochen nachgeholt

Plus Christine und Reinhold Lerch aus Günzburg kennen sich schon aus der Schulzeit. Heute sind sie seit 50 Jahren verheiratet.

Von Peter Wieser

Geht man nach dem Zeitpunkt der standesamtlichen Trauung, am 17. August 1973 um 17 Uhr im Trauzimmer der Stadt Günzburg, dann war die Goldene Hochzeit von Christine und Reinhold Lerch bereits am Donnerstag. Für das Ehepaar aus Günzburg jedoch ist der Tag der kirchlichen Trauung von größerer Bedeutung. Diese war genau heute vor 50 Jahren: in der Günzburger Frauenkirche gaben sich die beiden Jubilare vor Stadtpfarrer Konrad Hölzl das Ja-Wort. Flitterwochen habe es damals keine gegeben. Die aber werde man demnächst nachholen. „A bissle Wellnessen“ in Bad Birnbach, wie die beiden Jubilare verraten.

Das Ehepaar am Tag der Trauung: Sie fand in der Günzburger Frauenkirche statt. Foto: Peter Wieser

Christine und Reinhold Lerch kennen sich schon von ihrer Schulzeit. Ausschlaggebend aber war der Rosenmontagsball am 14. Februar 1972 in der Günzburger Jahnhalle. Da sei man sich nähergekommen und anderthalb Jahre später habe man dann geheiratet. Christine Lerch war damals gerade 20 Jahre, ihr Ehemann Reinhold zwei Jahre älter. Die beiden Jubilare erzählen von den sechs „kleinen Bräutla“, also die Brautjungfern, von denen sie begleitet wurden. Die romantische Frauenkirche sei allerdings ein bisschen kahl gewesen, nachdem zwei Drittel der Kirchenbänke wegen Restaurierungsarbeiten ausgebaut gewesen seien – glücklicherweise aber nur im hinteren Teil der Kirche. Und dass ein rechtes Gewitter am Hochzeitstag eine reiche Braut mache, das habe sich letztlich nicht so ganz bewahrheitet, fügt Christine Lerch scherzend hinzu. Die Hochzeitsfeier selbst fand im Gasthaus Rose statt: mit 80 Gästen, Drei-Mann-Kapelle, und mit der Entführung der Braut ins „Rad“, wo ihr Bräutigam sie relativ schnell wiederfand. Reinhold Lerch fährt fort: Starke Tänzer seien sie gewesen und die Stimmung sei so gut gewesen, dass man die normalerweise um Mitternacht endende Hochzeitsfeier um eine Stunde verlängert habe.

