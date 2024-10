Grandioser Abschluss von „Hup‘ den Beethoven“

Mit einem Feuerwerk an musikalischen Klängen wurde das Musikprojekt „Hup‘ den Beethoven“ abgeschlossen. In Zusammenarbeit mit dem Autohaus Zimmermann, das die von der Firma Bosch extra für dieses Projekt gebauten Autohupen in mehrere Autos eingebaut hat, und dem Karl-Kempter-Orchester fand eine Aufführung von Beethovens „Ode an die Freude“ auf dem Vorplatz der Günzburger Frauenkirche statt. Die Autohupen waren erstaunlich präzise und fügten sich äußerst homogen in den Gesamtklang ein. Musikdirektor Bernhard Löffler war sichtlich erfreut, dass dieser neue Zugang zu Beethovens „Ode an die Freude“ so grandios gelungen ist. „Ohne die Förderung durch den Amateurmusikfond des BMCO hätte dieses Projekt nicht in dieser professionellen Form stattfinden können“, stellte Bernhard Löffler fest. Danach kamen in der Frauenkirche ebenfalls Werke zur Aufführung, die mit den Inhalten dieser Europa-Hymne in einen Kontext gebracht werden können. Dem Trompeter Fabian Barth gelang solistisch auf der Barocktrompete eine perfekte Ausführung des „Trumpet Tunes“ von Purcell sowie dem bekannten „Te Deum“ von Marc Antonie Charpentier. Danach standen die „Missa sancta“ sowie als Erstaufführung die „Vesperae de Dominica et de Confessore“ von Karl Kempter auf dem Programm. Die Gesangssolisten Bonghan Kim (Tenor) und Kihoon Han (Bass) müssen mit ihren Timbres und mit großem Spannungsbogen gestalteten Gesangslinien hervorgehoben werden. Die Solistinnen Ingrid Fraunholz (Sopran) und Carola Bach (Alt) standen den Männerstimmen in nichts nach. Auch ihnen gelang bei den fast volkstümlichen Melodien eine gelungene Phrasierung. Zum großen Finale wurde dann Beethovens „Ode an die Freude“ mit allen Mitwirkenden mit opulenter und virtuoser Dynamik dargeboten. Die zahlreich begeisterten Zuhörerinnen und Zuhörern spendeten minutenlangen Applaus. Text: Miriam Strehle/Fotos: Peter Wieser (oH)

Icon Vergrößern Autohupenkonzert auf dem Vorplatz der Günzburger Frauenkirche unter der Leitung von Bernhard Löffler. Foto: Peter Wieser Icon Schließen Schließen Autohupenkonzert auf dem Vorplatz der Günzburger Frauenkirche unter der Leitung von Bernhard Löffler. Foto: Peter Wieser