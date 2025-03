Gröger Recycling produziert klimaneutral

Die Gröger Recycling-Gruppe in Günzburg freut sich über die beeindruckende Klimabilanz des im Jahr 2022 gebauten Werks 3 für die Jahre 2023 und 2024. Dank der leistungsstarken Photovoltaikanlage am Standort in der Rudolf-Diesel-Straße 20 habe das Unternehmen erhebliche Mengen an CO₂-Emissionen eingespart und damit einen bedeutenden Beitrag zum Klimaschutz geleistet, heißt es in einer Pressemitteilung. Zudem kommen in diesem Werk ausschließlich Bagger und Schrottscheren mit Elektrobetrieb zum Einsatz – so werden lange Stahlträger und Aluminiumprofile zerkleinert und für den direkten Einsatz in Schmelzwerken effizient aufbereitet.

„Mit der Netto-Einsparung von 31 Tonnen CO₂ im Jahr 2023 haben wir gezeigt, dass unser Werk 3 nicht nur wirtschaftlich, sondern auch ökologisch nachhaltig arbeitet“, sagt Lars Gröger, geschäftsführender Gesellschafter der Unternehmensgruppe Gröger. „Für das Jahr 2024 rechnen wir mit einer weiteren Steigerung auf 40 Tonnen CO₂ – ein Beweis für die langfristige Wirkung unserer Investitionen in erneuerbare Energien.“ Die 2022 installierte Photovoltaikanlage mit einer Leistung von 326 kWp erzeuge nicht nur emissionsfreien Strom für den Eigenbedarf, sondern speist laut Unternehmen auch überschüssigen Strom ins öffentliche Netz ein.

Erdgasbetriebene Heizung wird durch PV-Anlage kompensiert

Im Jahr 2023 wurden 206.646 kWh und für 2024 voraussichtlich 221.955 kWh ins Netz eingespeist, heißt es in der Pressemitteilung. Dies reduziere den Bedarf an CO₂-intensivem Strom aus fossilen Energien und verbessere die Emissionsbilanz des Stromnetzes nachhaltig. „Besonders stolz sind wir darauf, dass unsere CO₂-Einsparungen die betrieblichen Emissionen deutlich übersteigen“, betont Gröger. „Während die erdgasbetriebene Heizung in unserer Verwaltung 34,87 Tonnen CO₂ pro Jahr verursacht, kompensieren wir diese vollständig durch unseren PV-Strom.“

Die Klimabilanz für 2024 wurde auf Basis sorgfältiger Berechnungen und fundierter Hochrechnungen erstellt. Sie unterstreiche das Engagement des Unternehmens, den CO₂-Fußabdruck kontinuierlich zu verringern. Zusätzlich wurde das Umweltmanagement der Gröger Recycling-Gruppe erfolgreich nach der international anerkannten Umweltmanagementnorm DIN EN ISO 14001 zertifiziert. Diese Zertifizierung bestätigt, dass das Unternehmen systematisch Umweltaspekte identifiziert, Risiken minimiert und kontinuierlich Verbesserungen im Umweltmanagement umsetzt. Die Auditierung erfolgte durch eine unabhängige Zertifizierungsstelle und umfasst unter anderem die ressourcenschonende Nutzung von Energie, die Reduktion von Emissionen sowie die Einhaltung umweltrechtlicher Vorschriften. „Diese Zertifizierung ist ein wichtiger Meilenstein für unser Unternehmen“, erklärt Lars Gröger. „Wir werden weiterhin in innovative und nachhaltige Maßnahmen investieren.“ (AZ)