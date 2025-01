Gröger unterstützt Kinder- und Jugendhospizdienst

Nachhaltige Hilfe und soziales Engagement stehen bei der Unternehmensgruppe Gröger auch in diesem Jahr im Fokus. Anstelle von Weihnachtsgeschenken für Kunden hat das Unternehmen wie schon im Jahr zuvor eine Spende in Höhe von 4000 Euro an den Ambulanten Kinder- und Jugendhospizdienst Günzburg überreicht. Geschäftsführer Lars Gröger übergab den symbolischen Spendenscheck persönlich an Sylvia-Maria Braunwarth, die Koordinatorin des Dienstes. „Wir möchten mit dieser Spende einen Beitrag leisten, um betroffene Familien in schweren Zeiten zu unterstützen. Der Ambulante Kinder- und Jugendhospizdienst leistet wertvolle Arbeit, die wir aus voller Überzeugung fördern“, betont Lars Gröger. (AZ)

Spende Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Unternehmensgruppe Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Sylvia-Maria Braunwarth Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis