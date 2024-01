Günzburg

Großbrand am Günzburger Bahnhof: Es waren keine E-Busse

In Günzburg sind in der Nacht auf Sonntag zwei Busse in einer Halle am Bahnhof abgebrannt. Ein Kran der Firma Hölldobler musste die beiden Busse aus der Halle ziehen.

Plus Nach dem Brand in einer Bushalle in Günzburg spricht Busunternehmer Josef Brandner von "Glück im Unglück". Die Kripo kann Brandstiftung nicht ausschließen.

Am Tag nach dem Brand zweier Busse in einer Halle am Günzburger Bahnhof hängt noch immer der Geruch von verbranntem Gummi und Kunststoff in der Luft. Der Asphalt im Hof ist weiß von Löschschaum, von den Bussen sind zwei verkohlte Gerippe übrig geblieben. Busunternehmer Josef Brandner nennt es "Glück im Unglück, dass keine Personen zu Schaden gekommen sind". Das öffentliche Parkdeck, das sich über der Brandstelle befindet, weist nach ersten Begehungen keine Beschädigungen auf. Wie die Polizei auf Nachfrage mitteilt, wurde das Parkdeck nach einer statischen Überprüfung für die Fahrzeughalter zur Abholung ihrer geparkten Autos freigegeben.

Josef Brander wirkt einen Tag nach der Katastrophe am Telefon gefasst. Er spricht von einem "unschönen Morgen", den er erlebt hat. Er sei mitten in der Sonntagnacht vom Sicherheitsdienst Kalka angerufen worden und sofort nach Günzburg gefahren. Wie eine Auswertung von Videoaufnahmen gezeigt habe, habe zum Glück die Brandmeldeanlage sofort angeschlagen, die Feuerwehr sei innerhalb weniger Minuten vor Ort gewesen.

