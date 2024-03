Günzburg

vor 32 Min.

Große Umzugsaktion am Günzburger Birketweiher

Plus Damit Fische und Mikrofauna keinen Schaden bei der Ufersanierung nehmen, hat der Fischereiverein die Tiere im Günzburger Birketweiher abgefischt und umgesiedelt.

Von Claudia Jahn

Das ganze Jahr über erfreuen die zwei Teiche des Birketweihers nicht nur die Anwohner des gleichnamigen Stadtgebiets, sondern auch viele Spaziergänger mit wunderschönen Uferanlagen, Enten und Schwänen, die sich dort wohlfühlen. Der südliche Uferbereich soll demnächst entschlammt und einer größeren Befestigungsaktion unterzogen werden. Deshalb wird das Wasser abgelassen.

Nur wenige wissen, dass die Weiher keinen natürlichen Ursprung haben, sondern im 14. Jahrhundert als Wasserspeicher für die Oberstadt rund um den Markplatz angelegt wurden. Eine damals gegrabene Ableitung des Deffinger Baches bei Leinheim versorgt bis heute die Weiher mit Wasser. Zur Verbesserung der Qualität des eingeleiteten Bachwassers wurden zwei Weiher geschaffen. Einer, in dem sich der Schlamm und der Schmutz des zufließenden Wassers erstmals absetzen kann, bevor dieses so auf natürliche Weise gereinigt durch ein Filtersystem in den unteren Teich abfließt. Über einen sogenannten Ablassfilter wird das Wasser von dort weiter in den Stadtbach geleitet. Im Mittelalter war der Wasserspeicher im Birket nicht nur für die Trinkwasserversorgung der Oberstadt von Bedeutung, er lieferte auch Löschwasser im Brandfall. Seit mehr als 100 Jahren dient der Weiher nun nur noch der Naherholung und der Fischzucht.

