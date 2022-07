Günzburg

14:29 Uhr

Großer Aufwand wegen brennender Waschmaschine

In Günzburg gerät eine Waschmaschine in einem Keller in Brand. Vor Ort muss die Feuerwehr ein Auto verschieben, Gas- und Stromleitung werden abgestellt.

Von Mario Obeser

Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei rückten am Sonntagabend zu einem Einsatz in der Danziger Straße in Günzburg aus. Im Keller eines Mehrfamilienhauses mit vier Wohnungen wurde in einer Waschmaschine Wäsche gewaschen. Etwa eine Stunde, nachdem diese angeschaltet wurde, bemerkte ein Bewohner Rauch aus dem Keller dringen und wählte umgehend den Notruf. Die Freiwillige Feuerwehr Günzburg konnte unter schwerem Atemschutz den Brand letztlich löschen. Ein Drucklüfter entrauchte schließlich das Haus. Zum Löschen schiebt die Feuerwehr ein Auto in Günzburg vom Kanaldeckel Um die Wasserleitung in das Gebäude absperren zu können, weil Wasser im Keller austrat, musste ein geparktes Auto versetzt werden, das mit seinem Vorderreifen auf dem Deckel des Abschiebers stand. Ein Versuch, den Halter des Wagens mithilfe der Polizei zu verständigen, war ohne Erfolg, da auf Klingeln an dessen Haustür niemand öffnete. Da die Handbremse nicht angezogen war, aber das Auto ein Automatikgetriebe besaß, blockierten die Vorderräder ein einfaches Wegschieben. Die Feuerwehrkräfte schoben daraufhin Schaufeln unter die Vorderräder und das Auto etwa 50 Zentimeter nach hinten. Ebenso sperrte ein Mitarbeiter von Erdgas Schwaben die Gasleitung ab, der Strom wurde von einem Mitarbeiter der Lechwerke abgeschaltet. Ursache des Feuers war vermutlich ein technischer Defekt Durch den Brand und die notwendigen Löschmaßnahmen entstand ein geschätzter Sachschaden von etwa 12.000 Euro. Dieser summiert sich aus der zerstörten Waschmaschine, weiterer danebenstehender Waschmaschinen und Trocknern, den verrußten Wänden und der Decke, der Rauchentwicklung und dem Löschwasser. Verletzt wurde niemand. Es wird von einem technischen Defekt ausgegangen. Neben der Feuerwehr war eine Streife der Autobahnpolizei Günzburg und ein Rettungswagen der Johanniter Unfallhilfe Kötz vor Ort. Dessen Besatzung kümmerte sich um ein Mädchen am Rande der Geschehnisse, dem es aufgrund der Aufregung nicht gut ging.

