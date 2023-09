Günzburg

06:00 Uhr

Großer Nachfrage nach Schrebergärten: Anlage in Nornheim wird erweitert

In Schrebergärten können sich Hobbygärtnerinnen und -gärtner austoben.

Plus Den Traum vom eigenen Schrebergarten haben sich neben Nornheim schon viele erfüllt. Jetzt sollen wegen hoher Nachfrage 16 neue Parzellen auf dem Areal entstehen.

Von Dominik Bunk

Tomaten und Gurken aus dem eigenen Garten, ein Liegestuhl in der Sonne zwischen den verschiedensten bunten Blumen, Ruhe und Entspannung – das sind nur einige der Gründe, aus denen sich viele über ihr eigenes Grünareal freuen. Auf dem Land ist das meist auch kein Problem oder gar eine Seltenheit, doch wer etwa in der Günzburger Altstadt oder anderweitig städtisch lebt, kann nicht einfach mal einen Garten vor der eigenen Haustür ausrufen. Hier kommen die Schrebergärten ins Spiel. Das sind kleine Parzellen, die in Reih und Glied nebeneinander angeordnet sind und die Kreativität von Gartenliebhaberinnen und -liebhabern zum Blühen bringen. Zwischen Nornheim und Leinheim befindet sich eine solche Anlage. Und die soll jetzt um weitere 16 Parzellen erweitert werden.

Der Grund dafür ist einfach: Die Nachfrage ist groß. Und von der Gesamtfläche, die sich über fast 10.000 Quadratmeter erstreckt, ist bisher nur die Hälfte bebaut worden. Der neue Bebauungsplan, der kürzlich im Günzburger Stadtrat auf der Tagesordnung stand, soll sowohl für die neuen Grundstücke als auch die bestehenden Schrebergärten gelten, um eine einheitliche Struktur zu schaffen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen