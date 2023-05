Günzburg

Großes Kino in Günzburg mit der Joe-Gleixner-Big-Band und Streichern

Filmmusik mit der Joe-Gleixner-Big-Band im Forum am Hofgarten in Günzburg. Vor 800 Gästen spielte die Big Band mit zwölf Streichern zugunsten der Kartei der Not weltbekannte Filmhits.

Von Claudia Jahn

Das Benefizkonzert zugunsten der Kartei der Not von Joe Gleixner mit seiner durch Streicher verstärkten Big Band versprach schon im Vorfeld ein großer Renner zu werden. Bereits im Foyer des Forums am Hofgarten kam Kinoatmosphäre auf: Die ankommenden Gäste schritten über einen fünf Meter langen roten Teppich, der umrahmt war von kunstvollen Dekosäulen (gespendet von Floristik Aurum). An Paravents mit Fotografien von Hollywood-Legenden und einem Popcorn-Verkaufsstand (eine Spende von Wolfgang Christ) vorbei wurde das Publikum zum großen Konzertsaal geleitet.

Der Redaktionsleiter der Günzburger Zeitung, Till Hofmann, bezeichnete in seiner Begrüßung dieses Konzert als ein einzigartiges Ereignis, das speziell für diesen Abend kreiert wurde. Die Filmmusik schafft Gefühle und Vorstellungen bei den Zuschauern und erweckt losgelöst von den Bildern auf der Leinwand beim Erklingen der ersten Klänge sofort Assoziationen, die unter die Haut gehen können.

