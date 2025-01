Großzügige Spende für das THW Günzburg

Der THW-Helferverein Günzburg kann sich über eine Spende der dmp solutions GmbH freuen. Die Kanzlei mit Standort in Ulm unterstützt mit ihrer Spende in Höhe von 2500 Euro das THW Günzburg bei der Beschaffung von zusätzlicher Ausstattung und Gerätschaften und kann somit zur Erweiterung der Einsatzmöglichkeiten beitragen. Bei der Spendenübergabe mit Ferdinand Munk als Vorsitzender des THW-Helfervereins konnten Verena Winter und Tobias Sorg als Vertreter der dmp solutions die Fahrzeuge und Gerätschaften des THW kennenlernen und somit einen kleinen Einblick in das Leben der ehrenamtlichen Einsatzkräfte gewinnen.