Günter Treutlein erhält eine Rarität zum 45-jährigen Jubiläum im Günzburger Stadtrat

Plus Günter Treutlein gehört seit 1978 ununterbrochen dem Günzburger Stadtrat an. Für dieses seltene Jubiläum gab es eine besondere Ehrung.

Von Peter Wieser

Die jüngste Sitzung des Günzburger Stadtrats begann mit einer Zeitreise in das Jahr 1978: Der 1. FC Köln wurde deutscher Fußballmeister und Franz-Josef Strauß bayerischer Ministerpräsident. Oberbürgermeister Gerhard Jauernig erinnerte auch an eines der einschneidendsten Ereignisse der Stadt: Im Rahmen der bayerischen Gebietsreform wurden Deffingen, Denzingen, Leinheim, Reisensburg, Riedhausen und Wasserburg nach Günzburg eingemeindet. Und: Im Mai 1978 zog Günter Treutlein (CSU) in den Günzburger Stadtrat ein und gehört diesem seitdem ununterbrochen an.

Seine Exaktheit und seine Beharrlichkeit, gepaart mit Erfahrung und unendlichem Antrieb hätten dessen Arbeit geprägt und seien in zahlreiche wichtige Entscheidungen eingeflossen, so Jauernig. Darunter fallen unter anderem der Neubau des Forums am Hofgarten und vor allem die Etablierung und Ausgestaltung der Städtepartnerschaft mit Lannion mit der Überzeugung, dass der europäische Gedanke nur durch den direkten Kontakt zwischen den Bürgerinnen und Bürger gedeihen kann.

