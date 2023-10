Günzburg: 15-Jährige wollte Kosmetika stehlen

Ladendetektiv durchkreuzt in einem Günzburger Verbrauchermarkt das Vorhaben der Jugendlichen.

Ein Ladendetektiv beobachtete am Montagnachmittag gegen 16.30 Uhr in einem Günzburger Verbrauchermarkt in der Augsburger Straße ein 15 Jahre altes Mädchen, wie es mehrere kosmetische Erzeugnisse im Wert von etwa 45 Euro einsteckte. Die Jugendliche ging an der Kasse vorbei, ohne die Kosmetika zu bezahlen. Das Mädchen wurde daraufhin vom Ladendetektiv angesprochen, festgehalten und der Polizei übergeben. (AZ)