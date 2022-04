Günzburg: 21-Jähriger hat sich bewusstlos getrunken

Ein Rettungswagen holt einen schwer alkoholisierten jungen Mann in einer Günzburger Disco ab und bringt ihn ins Krankenhaus.

In den frühen Morgenstunden des Ostermontags wurde die Rettungsleitstelle über eine bewusstlose Person in einer Günzburger Diskothek informiert. Der stark alkoholisierte 21-Jährige musste mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus transportiert werden.

Bewusstlos nach über zwei Promille in Günzburger Disco

Dort wurde eine Blutalkoholkonzentration von mehr als zwei Promille festgestellt. (AZ)