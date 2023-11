Günzburg baut seit einem Jahrzehnt Barrieren ab

Die Große Kreisstadt nimmt seit zehn Jahren am Modellprojekt "Bayern barrierefrei 2023" teil. Neben Barrierefreiheit in der Altstadt wurden auch

Die Stadt Günzburg engagiert sich seit nunmehr einem Jahrzehnt für Barrierefreiheit in den Bereichen Bau und Verkehr. Den barrierefreien Umbau der bayerischen Städte und Gemeinden hat die Landesregierung 2013 als wichtiges Ziel beschlossen und in der Folge das Modellprojekt „Bayern barrierefrei 2023“ ausgerufen. 16 bayerische Kommunen nehmen seitdem daran teil – darunter auch Günzburg. Gemeinsam mit dem städtischen Behindertenbeauftragten Thomas Burghart zeigt die Große Kreisstadt auf, was bisher erfolgreich umgesetzt wurde und was für die Zukunft geplant ist.

Für das Projekt wurde der Arbeitskreis Barrierefreiheit, der bis heute besteht, eingerichtet und mit Thomas Burghart ein städtischer Behindertenbeauftragter bestellt. Auf diese Weise sollten Belange von Menschen mit mobilen Einschränkungen, Blinden und Sehbehinderten, Gehörlosen und Menschen mit kognitiven Einschränkungen berücksichtigt werden, heißt es in einer Pressemitteilung. Burghart bestätigt, dass es zum regelmäßigen Austausch und zu einer guten Vernetzung unter den Einrichtungen komme. Wer auf Barrieren in Günzburg stoße, dürfe sich gerne an ihn wenden.

Gerhard Jauernig: Barrierefreie Laufwege in der Altstadt sind ein Erfolgsprojekt

„Insbesondere der Ausbau der historischen Altstadt durch die barrierefreien Laufwege ist als Erfolgsprojekt hervorzuheben“, sind sich Oberbürgermeister Gerhard Jauernig und Stadtbaumeister Georg Dietze einig. Auch die barrierefreie Umgestaltung wie beispielsweise der städtische Friedhof, der Zugang zur Altstadt durch den Aufzug am Stadtberg und der Panoramaweg als barrierefreier Aufgang zur Altstadt zeige nur einige der Umsetzungen in den vergangenen Jahren. Ein weiterer Punkt ist laut Jauernig die Schaffung von barrierefreiem Wohnraum. „Seit 2016 wurden rund 100 barrierefreie Wohnungen im Stadtgebiet geschaffen“, sagt der Oberbürgermeister. Mit dem Bauprojekt im Günz-Donaupark kommen in den nächsten Jahren rund 300 barrierefreie Wohnungen hinzu.

Nicht außer Acht zu lassen seien zahlreiche weitere Maßnahmen wie barrierefreie Zugänge zu öffentlichen Einrichtungen durch Anbringung von Rampen, einer Abteilung für Leichtes Lesen in der Stadtbücherei und der Barrierefreiheit auf den städtischen Websites, teilt die städtische Projektmanagerin Georgine Fäßler mit.

Und auch zukünftig sei die Sicherstellung der Barrierefreiheit fester Bestandteil in den Planungen. So entstehen neben den behindertengerechten Wohnungen im Günz-Donaupark mit dem Umbau der Jahnhalle ein barrierefreies Haus der Vereine und eine barrierefreie Grundschule im Stadtteil Reisensburg. „In Günzburg ist für Barrieren, egal in welchem Bereich, kein Platz“, betont Jauernig. Dafür, Barrieren nach und nach abzuschaffen, für die Förderung von Chancengleichheit und sozialer Integration werde in Günzburg auch in den kommenden Jahren und Jahrzehnten gearbeitet. (AZ)

Lesen Sie dazu auch