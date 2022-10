Günzburg bekommt eine Kulturnacht: Das ist geboten

Theater, Musik, Kunst und Literatur ist am 28. Oktober in der Altstadt zu sehen und zu hören. Es kommen zwei besondere Literaten aus Ulm.

Kulturell ist in Günzburg seit Langem viel geboten, in wenigen Wochen gibt es die erste Günzburger Kulturnacht. Unterschiedliche Kultur- und Bildungseinrichtungen öffnen mit besonderen Veranstaltungen und Aktionen ihre Türen. Im Herzen der Stadt laden am Freitag, 28. Oktober, von 18.30 bis 23 Uhr Ausstellungen, Lesungen, Musik und Theater parallel zur Sternenacht der Cityinitiative zum gemeinsamen Kulturgenuss ein.

„Gemeinsam mit den zahlreichen Mitveranstaltern wurde ein abwechslungsreiches Programm auf die Beine gestellt“, freut sich Kulturamtsleiterin Karin Scheuermann. Neben den städtischen Einrichtungen sind auch Kirchen und Vereine mit dabei. „Zur ersten Kulturnacht wollten wir uns auf die Altstadt konzentrieren und die Angebote räumlich bündeln“, so Scheuermann in einer Pressemitteilung.

Sonderausstellung "Bürger machen Europa" in Günzburg

Der Kunstverein Off Art zeigt im Heimatmuseum aktuelle Werke der Malerei und Skulptur. Die Sonderausstellung „Bürger machen Europa“ wirft den Blick auf persönliche Europa-Geschichten aus dem Landkreis. Im Rokokosaal des Museums führt die Tanzgruppe Durandarte historische Tänze auf, umrahmt von Günzburger Geschichten.

Wer die Stufen des Stadtturms erklimmt, wird nicht nur mit einem tollen Ausblick auf den Marktplatz belohnt, sondern auch mit Lesungen von Hubert Endhardt und moderner Malerei von Christine Gorzitze. Auch viele musikalischen Beiträge sind zur Kulturnacht geboten: Die Musikschule Günzburg bringt mit verschiedenen Ensembles und Solisten die Hofkirche zum Klingen. In der Frauenkirche kommen Klassikliebhaber bei den Konzerten von Siegfried Ranz und Thomas Seitz auf ihre Kosten und können mit dem Gospelchor mitswingen. Wer eher Pop und Hip-Hop mag, ist bei der Augsburger Band „Füxe“ auf dem Marktplatz richtig. Rockliebhaber zieht es zu „Single Malt“ ins On the Rocks in der Hofgasse.

Teatro International aus Ulm spielt mehrfach während der Kulturnacht

Ein volles Programm hat auch die Volkshochschule auf die Beine gestellt: Es spielen mehrfach die Amateurtheatergruppe Teatro International aus Ulm sowie der Percussionist und Schlagzeuger Samuel Heinrich. Weiterhin weiht der Kalligraf Erkan Erol die Besucher in die Kunst der Schönschrift ein. In der Bücherei tritt die Band „Kilger“ mit deutschsprachigem, poetischem Americana auf. In der Buchhandlung Hutter erzählt die zertifizierte freie Erzählerin Sandra Parada lustige und emotionale Geschichten für Erwachsene.

Gespannt sein darf man auch auf zwei besondere Literaten aus Ulm: Das Kulturamt hat die Lyrikerin Christine Langer eingeladen, die ihre Gedichte auf dem Rücken ihres Pferdes rezitiert sowie den Straßenpoeten Marco Kerler, der mit seiner Schreibmaschine Texte aus dem Stegreif verfasst. Der Liebeslyrik aus verschiedenen Jahrhunderten widmen sich Schülerinnen des Maria-Ward-Gymnasiums.

Stadtführungen in Günzburg im 30-Minuten-Takt

Wer mehr über die Geschichte Günzburgs erfahren will, schließt sich den Stadtführerinnen und Stadtführern an, die im 30-Minuten-Takt Einblicke in die Stadtgeschichte und besondere Orte geben. Besondere Illuminationen bringen Günzburg an diesem Abend zum Leuchten. „Wir zeigen im ansonsten nicht zugänglichen Innenhof des Museums eine Licht-Klang-Installation mit gesammelten Alltagsgeräuschen aus Günzburg“, erzählt Scheuermann. Außerdem werde die Hofkirche zur Leinwand und mit Bildern und Fotografien bespielt.

Für das leibliche Wohl sorgen die gastronomischen Angebote im Rahmen der Sternenacht. „Wir haben eng mit der Cityinitiative zusammengearbeitet“, sagt Kulturamtsmitarbeiterin Johanna Hofgärtner. Oberbürgermeister Gerhard Jauernig zeigt sich begeistert von der kulturellen Vielfalt, die das Programm der Veranstaltung hergebe. „Ein toller Mix aus Kultur, Shopping und Gastronomie. Da ist ein schöner Abend in Günzburg fast schon vorprogrammiert.“

Die Veranstaltungen werden auf www.guenzburg.de/kulturnacht veröffentlicht, der Eintritt ist frei. (AZ)