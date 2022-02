Günzburg

Günzburg benötigt voraussichtlich Kredite in Millionenhöhe

Etwas mehr als 300.000 Euro plant die Stadt Günzburg in diesem Jahr in das Heimatmuseum zu investieren. In den kommenden Jahren wird es deutlich mehr sein.

Plus Die Stadt Günzburg hat ihren Finanzplan für die nächsten Jahre vorgestellt. Unter anderem soll viel in das Heimatmuseum investiert werden. Hohe Darlehen sind nötig.

Von Michael Lindner

Vor einem Monat haben die Haushaltsberatungen in Günzburg begonnen. Es wurde über Millioneninvestitionen in diesem Jahr gesprochen, über die größten Einnahmequellen der Stadt und vieles mehr. Nun gibt es die ersten Änderungen. Auch über die geplanten Investitionen in den Jahren 2023 und darüber hinaus wurde debattiert. Welche Projekte in naher Zukunft angegangen werden sollen.

