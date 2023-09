Günzburg

AfD ruft mit von Storch nach Günzburg – und kaum jemand kommt

AfD-Bundestagsabgeordnete Beatrix von Storch (mit Megafon) trat in Günzburg bei einer Kundgebung ihrer Partei auf.

Plus Die bekannte AfD-Bundestagsabgeordnete Beatrix von Storch spricht auf einer Kundgebung auf dem Günzburger Marktplatz. Allzu viele interessiert das am Freitagnachmittag nicht.

Das Umfragehoch der Alternative für Deutschland (AfD) drei Wochen vor der bayerischen Landtagswahl spiegelt sich in Günzburg am Freitag nicht wider. Der Marktplatz ist kurz vor 14 Uhr mit Absperrband vom Rest abgegrenzt. Innerhalb des Quaders um den Brunnen herum stehen Schilder der AfD, eine Tribüne und ein Tisch samt blauem Sonnenschirm. Kurz vor der Kundgebung stehen ein paar kleinere Menschengruppen wartend daneben. Vorbeigehende Passantinnen und Passanten zeigen vereinzelt ihre Daumen nach oben, andere schütteln den Kopf. Auch die Leute, die im Außenbereich der Altstadt-Gastronomie sitzen, schauen regelmäßig Richtung Marktplatz-Brunnen.

Die AfD im Kreis Günzburg erwartet Besuch aus Berlin: Beatrix Amelie Ehrengard Eilika von Storch soll bei der Kundgebung als Rednerin auftreten. Allmählich kommen noch einige Zuhörerinnen und Zuhörer dazu, am Ende sind es laut Polizei etwas mehr als 50. Angekündigt waren doppelt so viele. Und so bleibt auch das abgesperrte Areal leerer, als es die Partei vermutlich erhofft hatte.

