Günzburg erzielt deutlich mehr Steuereinnahmen als erwartet

Trotz eines mutigen Ansatzes zu Jahresbeginn fließt mehr Geld durch die Gewerbesteuer in die Günzburger Stadtkasse. Es gibt aber auch mahnende Worte der Kämmerin.

Ende März diesen Jahres hat der Günzburger Stadtrat seinen millionenschweren Haushalt verabschiedet. Nach zwei Jahren im Zeichen der Corona-Pandemie und unter dem noch nicht abzuschätzenden Einfluss des russischen Angriffskriegs in der Ukraine wahrlich kein leichtes Unterfangen, seriös zu planen. Günzburg verfolgte damals einen mutigen Ansatz - und lag, wie nun Kämmerin Heidi Henseler erfreut feststellte, trotzdem unter den diesjährigen Einnahmen.

Mit Gewerbesteuereinnahmen in Höhe von 10,4 Millionen Euro plante die Stadt Günzburg in diesem Jahr, das wären 200.000 Euro mehr als vergangenes Jahr. Kämmerin Henseler überbrachte dem Stadtrat nun die frohe Botschaft, dass dieser Ansatz deutlich übertroffen wird. Mit einem derzeitigen Soll von fast 12,6 Millionen Euro wird der Haushaltsansatz um etwa 2,2 Millionen Euro übertroffen. Bei der Einkommens- und Umsatzsteuer sind zudem Mehreinnahmen in niedrigem sechsstelligen Bereich zu verzeichnen. Henseler betont allerdings: "Die Steuereinnahmen schauen gut aus, aber im dritten Quartal hat es einen Einbruch gegeben."

Stadt Günzburg benötigt die Mehreinnahmen dringend

UWB-Stadträtin Monika Küchle sprach von erfreulichen Zahlen und einem finanziellen Polster, dass die Stadt gut gebrauchen kann. SPD-Stadträtin Martina Haltmayer stimmte zu: "Wir brauchen die mehr als zwei Millionen Euro dringend."

Im Haushalt waren Kreditaufnahmen in Höhe von 4,4 Millionen Euro vorgesehen. In den vergangenen Jahren war es meist so, dass die Stadt Günzburg die angedachten Kredite nicht oder nur in geringem Umfang in Anspruch nahm. Das sieht dieses Jahr anders aus. Der Kreditrahmen sei fast vollständig ausgeschöpft, bemerkte GBL/Grünen-Fraktionsvorsitzende Angelika Fischer. Vier Millionen Euro wurden bis Mitte Oktober in Anspruch genommen.