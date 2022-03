Günzburg: Fehler beim Abbiegen verursacht hohen Sachschaden

Es reicht ein Moment der Unaufmerksamkeit, wie ein Verkehrsunfall in Günzburg wieder einmal zeigt. Schnell ist großer Schaden angerichtet.

Ein 74 Jahre alter Autofahrer ist am Donnerstagvormittag in der Heidenheimer Straße in Günzburg nach links in eine Firmenzufahrt abgebogen. Dabei missachtete er laut Polizei die Vorfahrt eines entgegenkommenden Wagens, der von einem 72-Jährigen gefahren wurde.

Unfall: Beim Abbiegen in Günzburg entgegenkommendes Auto übersehen

Es kam zwischen beiden Fahrzeugen zum Zusammenstoß. Nach Angaben der Polizei entstand dabei ein Sachschaden in Höhe von etwa 9.000 Euro. (AZ)