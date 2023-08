Günzburg feiert wieder ein Feuerwerk auf dem Volksfest

Seit dem 11. August läuft das Volksfest am Auweg. Am Donnerstagabend kehrte das beliebte Feuerwerk zurück.

Es knallte minutenlang, in bunten Farben wurde der Nachhimmel über dem Volksfest in Günzburg erleuchtet - am Donnerstagabend kehrte das Feuerwerk in die Große Kreisstadt zurück. Es war der Tag der Betriebe und Behörden, ab 18 Uhr hörten die Gäste im Festzelt stimmungsvolle Partymusik. Und zu späterer Stunde gab es ein Feuerwerk. Vergangenes Jahr wurde es wegen der Kritik bezüglich der Feinstaub-Belastung ausgesetzt. Die stattdessen aufgeführte Lasershow mit Musik stieß bei vielen Besuchern auf wenig Gegenliebe. Das nun aufgeführte Feuerwerk sorgte dagegen wieder für viele glückliche Gesichter. Das Volksfest findet noch zwei Tage lang statt, es endet am Sonntag, 20. August. (mili)