Günzburg feierte 25 Jahre Gospelchor mit einer Jubiläums-Soiree

Plus Der Chor ist nach einem Vierteljahrhundert fester Bestandteil des kulturellen Lebens in Günzburg. Eine Erfolgsgeschichte wie aus dem Bilderbuch.

Es gibt nicht wenige Vereine und Chöre, die über einen massiven Mitgliederschwund klagen. Der Gospelchor Günzburg ist ein Musterbeispiel dafür, dass ein gut aufgestellter Chor auch heutzutage sein Publikum begeistern und stolz auf seine langjährigen Mitglieder und auch auf die Riege der jungen Sängerinnen in der ersten Reihe sein darf.

Die Erfolgsgeschichte des Gospelchors liest sich wie ein Bilderbuch. Knapp dreißig Jahre ist es her, als junge Chormitglieder der von Christine Lerch geleiteten Kirchenchöre Deffingen und Reisensburg den Wunsch äußerten, neben der klassischen Musik auch fetzige, rhythmische Lieder singen und damit auch modern gestaltete Gottesdienste musikalisch begleiten zu dürfen. Der Wunsch fiel sofort auf fruchtbaren Boden und eventuell auftretende Probleme konnten von der engagierten Chorleiterin gleich im Vorfeld abgefedert werden. Für die sangeswilligen jungen Leute wurde eine separate zusätzliche Probenstunde angesetzt.