Günzburg geht bei Kinderbetreuung in die Offensive

Plus Die Große Kreisstadt wächst weiter, und damit auch der Bedarf an Betreuungsplätzen. Wie die Stadt Günzburg damit umgeht – und wo demnächst gebaut wird.

Von Rebekka Jakob

Die Große Kreisstadt wird immer größer - zumindest, was ihre Einwohnerzahl anbelangt. Kurz nach dem Amtsantritt von OB Gerhard Jauernig vor gut 20 Jahren sah die Lage noch anders aus: Eine Studie habe damals im Landkreis Günzburg einen deutlichen Rückgang der Bevölkerung in den kommenden Jahren prognostiziert, erinnerte der Oberbürgermeister in der Stadtratssitzung. Doch es kam anders: Nicht nur der Landkreis legte kräftig an Einwohnerinnen und Einwohnern zu und ist jetzt das Zuhause von über 131.000 Menschen, auch die Große Kreisstadt ist in den vergangenen Jahren kräftig gewachsen. Bald werden es 23.000 Menschen sein, die in Günzburg leben.

Mit dem Anstieg der Bevölkerung steigt auch der Bedarf an Betreuungsplätzen für die Kleinsten - und der Rechtsanspruch, den Eltern auf Plätze in der Kita haben, lässt die Nachfrage weiter steigen. Dem großen Bedarf will Günzburg mit einer Kita-Offensive begegnen, sagte Oberbürgermeister Jauernig in der Stadtratssitzung. Dazu gehört, dass die Stadt nicht nur den üblichen Weg geht und selbst Kindertagesstätten baut, sondern andere Wege nutzt. Aktuelles Beispiel ist der am Montag beschlossene Bau einer Kita durch einen Investor.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

