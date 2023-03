Günzburg hat reichlich Ausbaupotential bei der Energiewende

Plus Fachleute der Stadt Günzburg und der Wirtschaftsvereinigung zeigen auf, wie Photovoltaik und Speicher bei der Energiewende helfen können. Ein Strom-Blackout drohe nicht.

Im Zeichen der Energiewende und im Zuge explodierender Energiekosten stehen Privathaushalte und Gewerbebetriebe, aber auch Kommunen vor neuen Herausforderungen. Mehr Solarstrom und bessere Speicherkapazitäten können da helfen. Über Chancen für Ökologie, Wirtschaftlichkeit und Sicherheit informierten ausgewiesene Fachleute bei einer Infoveranstaltung der Stadt Günzburg mit der Wirtschaftsvereinigung. Dabei wurde klar, dass reichlich Ausbaupotential für umweltfreundliche Energieversorgung vorhanden ist.