Günzburg

vor 49 Min.

Günzburg investiert so viel Geld wie noch nie

Plus Mehr als 18 Millionen Euro sind für Investitionen im Günzburger Rekordhaushalt eingeplant. In welche Vorhaben das Geld fließt und wie diese finanziert werden.

Von Michael Lindner Artikel anhören Shape

Die Stadt Günzburg hat am Montagabend einen Rekordhaushalt einstimmig verabschiedet. Einen fast 50,7 Millionen Euro starken Verwaltungshaushalt, wo die laufenden Einnahmen und Ausgaben aufgeführt sind, hat es in der Großen Kreisstadt noch nie gegeben. Auch bei den Investitionen im Vermögenshaushalt gibt es einen Rekordwert: 18,4 Millionen Euro (2022 waren es 17,5 Millionen Euro).

25 Millionen Euro - so viel Geld hätten die von den Stadträten gewünschten Investitionen für 2023 gekostet. Das war deutlich zu viel und finanziell nicht zu stemmen. Also wurde bei einigen Vorhaben der Rotstift angesetzt und sie eventuell auf einen späteren Zeitpunkt geschoben. Hier sind unter anderem eine Freilufthalle zu nennen oder die Sanierung der Aula in der Maria-Theresia-Mittelschule.

