Günzburg ist hochrangig bei der Handball-EM vertreten

Nicht nur Bundeskanzler Olaf Scholz hat zugeschaut, als die Deutsche Handball-Nationalmannschaft den vorzeitigen Einzug in die Hauptrunde der Handball-EM klargemacht hat. Auch eine Günzburger Delegation jubelte dem Team von Bundestrainer Alfred Gislason zu. VfL-Handballexperten Stefan John, die Stadträte Christian Neidl, Oberbürgermeister Gerhard Jauernig und Günter Renz verfolgten live das Spiel der Handball-Europameisterschaft, wie der VfL auf seiner Facebookseite veröffentlichte. Hoffentlich darf am beim heimischen Bayernligaspitzenspiel am kommenden Wochenende zwischen dem VfL Günzburg und dem HSC Coburg 2 auf Günzburger Seite genauso gejubelt werden. (AZ)