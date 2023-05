Günzburg

Günzburg lehnt ein Hotel an der Heidenheimer Straße ab

An der Heidenheimer Straße in Günzburg gibt es Überlegungen für ein Hotelprojekt zwischen Tierheim (ganz links) und Autohaus König (ganz rechts).

Plus Ein Hotel mit 32 Zimmern an der Heidenheimer Straße hält die Stadt Günzburg für rechtlich unmöglich. Ein Mehrfamilienhaus in Denzingen stößt dagegen auf positive Resonanz.

Von Michael Lindner

Es ist eine ungewöhnliche Lage für ein Hotel, die ein Bauherr im Auge hat. Nicht zentral in der Stadt, sondern neben der viel befahrenen Heidenheimer Straße zwischen dem Gewerbegebiet und der Günzburger Sportanlage. Die direkte Umgebung: das Tierheim Arche Noah, eine Autowerkstatt, ein Autohaus und ein Baumaschinenhändler.

Zweite Bürgermeisterin Ruth Niemetz ( CSU) zeigte sich in der jüngsten Sitzung des Günzburger Bauausschusses ob der Bauvoranfrage überrascht: "Will man da ein Hotel haben und wer soll es nutzen?" Ähnlich sah es Stadtrat Günter Treutlein (CSU). Er befürchtete, dass die wenigen dort ansässigen Firmen in ihrer Funktion beeinträchtigt werden könnten, sollte in unmittelbarer Nähe ein Hotel entstehen – Stichwort Lärmemission. Die Mitglieder des Bauausschusses waren einstimmig der Meinung, dass das Vorhaben mehreren öffentlichen Belangen widerspreche – beispielsweise liegt es teilweise in einem festgesetzten Überschwemmungsgebiet, zudem wäre durch den Bau des Hotels die Verfestigung einer Splittersiedlung zu befürchten. Der Bauausschuss beschied das Vorhaben deshalb als planungsrechtlich unzulässig.

