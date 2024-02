So macht Günzburg seinen Wald fit für die Zukunft

Trockenes Wetter und ein Pilz aus Asien machen den heimischen Bäumen zu schaffen. Das tut die Stadt Günzburg, damit der Stadtwald wieder wächst.

In Günzburg wurden im Stadtwald im vergangenen Jahr 20.400 Bäume gepflanzt, teilt Stadtförster Kevin Rees in seinem Jahresbericht mit. Diese enorme Zahl werde laut Rees dieses Jahr noch einmal deutlich übertroffen, heißt es in einer Pressemitteilung der Stadt. „Aktuell liegen Spenden für mehr als 28.000 neue Bäume vor. Ich bin optimistisch, dass wir im Jahr 2024 die Zahl von 30.000 Neupflanzungen übertreffen werden“, berichtet Günzburgs Stadtförster.

Die geplanten Einnahmen aus den Holzverkäufen in Höhe von 255.000 Euro fielen nach Angaben der Stadtverwaltung im vergangenen Jahr mit 475.000 Euro deutlich höher aus als prognostiziert. Grund hierfür seien die stark gestiegenen Preise im Energieholzsektor, teilt Rees mit. 4300 Festmeter Holz wurden vergangenes Jahr eingeschlagen, das sind 1600 Festmeter mehr als der durch das Forstbetriebswerk als langjähriges Mittel ausgegebene Hiebsatz.

Eschentriebsterben schädigt auch den Wald in Günzburg

Der Günzburger Stadtwald ist vor allem durch die trockene und warme Witterung der Jahre 2018, 2019 und 2020 sowie eines 2008 aus Asien eingeschleppten Pilzes geschädigt, der das Eschentriebsterben auslöst. Der Schadholzanteil am Gesamteinschlag betrug bei den Eschen 100 Prozent, führt Rees aus. Bei der Fichte ging dieser Wert durch intensive Pflegemaßnahmen auf immerhin nur noch 31 Prozent zurück. „Wir versuchen immer so viele Bäume wie möglich zu erhalten – auch wenn sie kaum mehr einen Nutzen haben. Wir müssen aber die Sicherung öffentlicher Einrichtungen wie Straßen, gewidmeten Waldwegen, Bebauungsrändern oder Sportanlagen gewährleisten, damit sich die Menschen dort gefahrlos aufhalten können“, erklärt der Stadtförster.

Das Eschentriebsterben

Auslöser Der Pilz „Hymenoscyphus fraxineus" mit seiner Nebenfruchtform „Chalara fraxinea" beeinträchtigt massiv die Entwicklung der in Europa verbreiteten Gemeinen Esche.

Herkunft Ursprünglich stammt der Pilz wohl aus Japan, in Bayern wurde die durch ihn ausgelöste Krankheit erstmals im Herbst 2008 beobachtet. Inzwischen kommt das Eschentriebsterben in ganz Europa vor.

Symptome Zunächst verfärben sich die Blätter eines erkrankten Baums ungleichmäßig, worauf Rinde und Holz an den Trieben absterben. Dies setzt sich im späteren Verlauf in weiteren Teilen der Esche fort. Bei älteren Bäumen kann es mehrere Jahre dauern, bis er vollständig abgestorben ist.

Bekämpfung Eine direkte Bekämpfung des Eschentriebsterbens, etwa durch Fungizide, ist nicht möglich, da der Pilz weit verbreitet ist und sich der Infektionszeitraum über Monate hinzieht. (cgal)

Gleichzeitig ergeben sich in Zeiten des Klimawandels tiefgreifende Veränderungen im Stadtwald, der aktuell von Eschen geprägt ist. Stieleichen, Hainbuchen, Winterlinden, Feldahorn, Waldkiefer, Eiben, Vogelkirschen, Edelkastanie und viele weitere Baumarten werden statt der Esche gepflanzt, die auf etwa einem Drittel der Waldfläche Günzburgs vorkommt. „Wenn ein großflächiger Bestand von nur einer Baumart da ist und abstirbt – wie aktuell bei der Esche – sieht man die gravierenden Verluste. Wenn man allerdings mischt, hat man viele andere Baumarten, die überleben und das Risiko großer Eingriffe minimieren“, sagt Rees über den Vorteil dieser Diversität.

Günzburgs Stadtförster betont, dass die großen und sichtbaren Maßnahmen im Stadtwald noch in diesem Jahr abgeschlossen sind. „Wir kümmern uns aktuell um die Aufforstungsflächen und reduzieren den Holzeinschlag ab dem nächsten Jahr deutlich“, gibt Rees einen Ausblick auf den kommenden Winter. Die Maßnahmen finden ganz bewusst gehäuft von Anfang Oktober bis Ende März statt, um den Tieren Ruhe in der Setz- und Brutzeit zu ermöglichen.

Eichen im Stadtwald Günzburg werden kartiert

Im Hintergrund findet gerade eine umfassende Eichenkartierung im Günzburger Stadtwald statt. Die Alteichen tragen erheblich zur Biodiversität im Großraum und insbesondere in den Auwaldgebieten bei. Ein Erhalt dieser Relikte ist eines der obersten Ziele der städtischen Forstverwaltung und wird durch die städtischen Forstwirte mittels GPS-koordinierter Vermessung am Tablet kartiert. Gefördert wird die Maßnahme im Anschluss über das „Vertragsnaturschutzprogramm Wald“.

Günzburgs Oberbürgermeister Gerhard Jauernig hebt die Bedeutung des Stadtwalds hervor und sagt: „Für viele Günzburger ist unser Stadtwald ein wichtiges Naherholungsziel. Kinder, Mamas und Papas und Senioren gehen dort spazieren, treiben Sport und lernen die Natur besser kennen. Damit sie das alles sicher machen können und unser Wald den Klimawandel übersteht, sind Neupflanzungen genauso nötig wie Holzeinschläge.“ Die städtische Umweltfachkraft Christine Hengeler verweist auf das Förderprogramm Bäume und Grün, wo Einzelmaßnahmen bis zu 2500 Euro bezuschusst werden. Oder an die Gemeinschaftsaktion der Stadt Günzburg, der Sparkasse Günzburg-Krumbach und der Baumschule Haage, die 100 Bäume an Bürger verschenkt hat. Seit 2020 gibt es zudem eine Baumpflanzaktion für Neugeborene. Für jedes der jährlich etwa 200 in Günzburg geborenen Kinder pflanzt die Stadt einen Baum. (AZ)