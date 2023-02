Günzburg: Polizei verdächtigt Autofahrer, Drogen genommen zu haben

Während einer Verkehrskontrolle kam das auf. Was den Autofahrer erwarten könnte.

Eine Streife der Polizeiinspektion Günzburg hielt am Donnerstagnachmittag einen Autofahrer in der Augsburger Straße zu einer Verkehrskontrolle an. Im Verlauf der Kontrolle ergab sich der Verdacht, dass der Mann unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Die Beamten veranlassten bei ihm eine Blutentnahme. Wird dieser Anfangsverdacht durch das Ergebnis der Blutuntersuchung bestätigt, erwartet den Mann ein Bußgeld von mindestens 500 Euro und ein mindestens einmonatiges Fahrverbot. (AZ)