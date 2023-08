Günzburg setzt in den nächsten Jahren auf die Fernwärme

Plus Weniger Gas und Öl, dafür eine klimafreundliche Alternative. Die Stadtwerke investieren hohe Beträge in die Fernwärme. Anfangs geht es um mehrere hundert Haushalte.

Der Boom von erneuerbaren Energien ist in Deutschland beim Heizen noch nicht angekommen. Hier dominieren ganz andere Heizstoffe – mehr als 70 Prozent der deutschen Privathaushalte heizt mit Gas und Öl. Die Stadt Günzburg möchte eine Alternative zu den fossilen Energieträgern anbieten und ist momentan dabei, eine neue Möglichkeit der Wärmeversorgung anzubieten. Im Mittelpunkt steht dabei die Kläranlage.

Versorgungssicherheit, Klimafreundlichkeit, Preisstabilität – das sind drei der Schlagworte, die Günzburgs Oberbürgermeister Gerhard Jauernig immer wieder anführt, wenn er über die angedachte Fernwärme in Günzburg spricht. Auch Lothar Böck, der Geschäftsführer der Stadtwerke Günzburg, äußert sich äußerst positiv. Konkret geht es darum, dem Abwasser in der Kläranlage Wärme zu entziehen und zum Heizen und Kühlen von Gebäuden zu nutzen.