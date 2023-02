Günzburg spielt: Große Vielfalt beim Spieletag im Forum

Über 850 Spiele und keine Einschränkungen: Nach zwei Jahren Pause findet am 26. Februar der 19. Spieletag in Günzburg statt. Dabei gibt es auch etwas zu gewinnen.

Spielen ist beliebt wie nie zuvor. Das jedenfalls belegt der seit 2014 stetig wachsende Umsatz der Spielehersteller. "Während der Corona-Pandemie hat der Spielemarkt überproportional zugelegt", sagt Hermann Hutter, Geschäftsführer des Günzburger Huch!-Verlags und Vorsitzender des Branchenverbandes Spieleverlage. Und endlich darf auch wieder im Günzburger Forum am Hofgarten gespielt werden. Am 26. Februar findet nach zwei Jahren Pause der 19. Spieletag des Landratsamts, der Volkshochschule Günzburg und des Huch!-Verlags statt. Von 13 bis 18 Uhr können alle Besucher ab vier Jahren aus einer großen Auswahl von über 850 Spielen wählen. Wer geschickt ist, kann bei einem Turnier interessante Preise gewinnen.

Beim 19. Spieletag am 26. Februar im Forum am Hofgarten in Günzburg gibt es eine Auswahl von über 850 Spielen. Foto: Bernhard Weizenegger

In den vergangenen Jahren kamen bis zu 500 Besucher ins Forum. Dort wird es an diesem Sonntag kleine Tische geben, auf denen gespielt werden kann. Bunt gemischt, vom Kindesalter ab etwa vier Jahren gibt es nach oben keine Grenzen. "Spiele sind generationenverbindend", sagt Hermann Hutter. Der Spiele-Experte beobachtet, dass kommunikative Spielformen derzeit angesagt sind. Vor allem die 15- bis 35-Jährigen begeistern derzeit Party-Spiele. Mit Kriminal- und Rätselspielen sind sie derzeit die Bestseller in der Branche. "Spiele wirken oft als Katalysator", sagt Hutter. Die unterschiedlichsten Menschen können auf diese Weise gemeinsam kommunizieren.

Der Spieletag in Günzburg gibt Gelegenheit zu Begegnungen

"Die Veranstaltung passt wunderbar zu unserem Jahresmotto", sagt Vhs-Geschäftsführerin Claudia Schoeppl: "Vielfalt verbindet". Um eine niederschwellige Begegnung der einheimischen und zugewanderten Bevölkerung beim Spieletag zu fördern, sind die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Integrations-Deutschsprachkurse eingeladen und bekommen zur Veranstaltung freien Eintritt. Schoeppl spielt selbst leidenschaftlich gerne kreative und kommunikative Spiele und freut sich auf ihren ersten Spieletag in Günzburg.

Nina Hartinger von der kommunalen Jugendarbeit des Landkreises freut sich, am Spieletag mit elf Ehrenamtlichen aus der riesigen Auswahl von Spielen zu schöpfen. Es sind nur die besten Spiele der vergangenen Jahre dabei, denn jedes Jahr kommen in Deutschland etwa 1500 neue Spiele auf den Markt. Dafür sind die Eintrittspreise moderat: Fünf Euro für Erwachsene und drei Euro für Kinder. Weil Spielen auch durstig und hungrig macht, bietet die Forums-Gastronomie am Spiele-Sonntag Essen und Getränke an.