Günzburg: Täter drückt Motorhaube eines Skoda ein

Die Polizei geht von einer Schadenshöhe im vierstelligen Bereich aus und startet einen Zeugenaufruf.

Seinen schwarzen Skoda Kamiq stellte ein Halter vor seiner Garage in der Straße "Am Äußeren Stadtbach" am Mittwochabend ab. In den frühen Abendstunden des Donnerstages stellte er fest, dass die Motorhaube eingedrückt worden war. Es ist von einer mutwilligen Sachbeschädigung auszugehen, wie die Polizei angab. Der Schaden könne auf einen vierstelligen Betrag geschätzt werden. Hinweise zu dem oder den Tätern sind an die Polizeiinspektion Günzburg unter Telefon 08221/919-0 zu richten. (AZ)