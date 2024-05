Günzburg und Lannion zelebrieren ein weiteres Mal ihre Verbundenheit

Maibaumstellen, Stadtführung und Musikgenuss: Die Gäste aus der Partnerstadt in der Bretagne erleben ein vielfältiges Programm bei ihrem Besuch.

Mit einem voll besetzten Bus kamen die Gäste aus Lannion nach einer zweitägigen Fahrt in Günzburg an. Während des einwöchigen Aufenthaltes wurden langjährige Verbindungen gepflegt und neue Freundschaften geknüpft. Dabei erlebten die Bretonen in Schwaben fast schon bretonische Wetterverhältnisse: Denn wie an der Atlantikküste wechselte auch hier das Wetter plötzlich, und die warmen Winterjacken der ersten Besuchstage wichen am Ende der Fahrt der Sommerkleidung.

Oberbürgermeister Gerhard Jauernig begrüßte im Münzkabinett die Gruppe um die Präsidentin des Partnerschafortskomitees Lannion-Günzburg, Annick LePage, die während der offiziellen Termine wieder charmant und humorvoll als Übersetzerin für den OB fungierte. Auch Sonya Nicolas, Stellvertretende Bürgermeisterin aus Lannion und zuvor langjährige Leiterin des Komittees in Lannion, war mit nach Günzburg gereist. Auf Günzburger Seite hatte wie stets Lydia Wagner als Komiteevorsitzende die Fäden in der Hand.

Weißwurstfrühstück im Stadtturm begeistert die Gäste aus der Bretagne

Gerhard Jauernig betonte in seiner Rede die Wichtigkeit der deutsch-französischen Freundschaft für ein friedliches Europa. Nach dem Empfang sorgten eine Stadtführung mit dem Besuch der Frauenkirche und ein Weißwurstfrühstück im Stadtturm für Begeisterung bei den Gästen aus der Bretagne.

Viele Eindrücke sammelten die Lannioner bei Ausflügen nach Augsburg und zum Blautopf sowie bei einer Fahrt ins Allgäu und nach Lindau. Auf Wunsch der Gruppe ging es auch in die Charlottenhöhle mit anschließendem Spaziergang im Eselsburger Tal. Bei einer Wanderung mit Anja Hauke, Leiterin der Tourist-Information Günzburg-Leipheim, entlang der Donau und zur Reisensburg, genossen die Gäste die Landschaft rund um Günzburg, bevor sie das Maibaumfest am Forum am Hofgarten besuchten.

Günzburger Komponist Weiguo Mao lässt sich von der Bretagne inspirieren

Den Abschiedsabend am Montag läutete der Günzburger Musiker und Komponist Weiguo Mao mit einem exklusiven klassischen Konzert im Forum am Hofgarten ein: Er selbst hatte an der Fahrt im vergangenen Jahr nach Lannion teilgenommen und sich von der Bretagne inspirieren lassen. Seine dort entstandenen Kompositionen und traditionelle bretonischen Stücke sorgten für Gänsehautmomente.

Zum Abschluss der Reise ging es ins Legoland, wo das Team um Manuela Stone den Gästen und Gastgebern einen stilvollen Abend mit bayerisch-schwäbischen Schmankerln bescherte. Die Günzburger Band „Smile a while“ umrahmte den Abend musikalisch. „Ich bedanke mich herzlich bei allen Günzburgern, die das Programm mitgestaltet und unseren Gästen einen wundervollen Aufenthalt beschert haben“, so der Oberbürgermeister. Die Bretonen machten sich mit einem Zwischenstopp in Reims auf den Rückweg - und wurden in der Bretagne mit typischem Regenwetter begrüßt. Der Vorfreude auf den nächsten Gegenbesuch aus Günzburg tut das jedoch keinen Abbruch. (AZ, rjk)