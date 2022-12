Günzburg: Und wieder gibt es ein besonderes Buch für die ganze Familie

Gegen eine Spende für die Kartei der Not kann eines der innovativen Günzburger Rubbelbücher am 7. Dezember abgeholt werden. Warum sich das in jedem Fall lohnt.

In der vergangenen Woche hatten wir die Günzburger Rubbelbücher für Paare gegen eine Spende zugunsten der Kartei der Not angeboten. Was gegeben wurde, haben alle Besucherinnen und Besucher, die vorbeigekommen sind, selbst bestimmt.

Einen Tag nach Nikolaus geht die "Bescherung" nun weiter. Am Mittwoch geben das Start-up Memories 2 Make, das die hochwertig gedruckten Bücher entwickelt hat, und die Günzburger Zeitung eben jene Bücher ab, die für Familien konzipiert worden sind. 32 Aufgaben stecken in einem der Geschenkbücher. Sie können allenfalls erahnt werden, denn sie sind unter ebenso vielen Rubbelfeldern verborgen. Nur wenige Hinweise und Symbole lassen darauf schließen, welche "Challenges" sich unter den silbergrauen Feldern befinden.

Rubbeln, lösen, fotografieren

Hat sich die Familie dafür entscheiden, eines der Felder freizurubbeln, geht's daran, die darunter formulierte Aufgabe zu lösen. Und als Beweis, dass dies tatsächlich geschehen ist, wird ein zum Beispiel mit einer Sofortbildkamera geschossenes Foto in unmittelbarer Nähe der Aufgabe eingeklebt. So wachsen Erinnerungen.

Alles ist mit Humor und Gemeinschaftssinn zu lösen, versprechen die Macher des Buches. Zwischen 9 und 16 Uhr kann am Mittwoch, 7. Dezember, pro Person ein Exemplar vor den Redaktionsräumen der Günzburger Zeitung (Hofgasse 9 in Günzburg, erste Etage) abgeholt werden. Eine Spendenkasse der Kartei der Not steht auch dabei und will gefüllt werden. Der Verkaufspreis liegt wegen erheblicher Herstellungskosten bei über 40 Euro. Doch das ist nur ein Anhalt, denn bei den Spenden ist nach oben und unten Luft: Jeder und jede gibt nach eigenem Gusto – womöglich für ein witziges Weihnachtsgeschenk.

Seit über einem halben Jahrhundert Hilfe aus der Region für die Region

Die Kartei der Not ist das Hilfswerk unserer Zeitung. Seit über 50 Jahren werden durch die Stiftung unschuldig in Not geratene Menschen in der Region unbürokratisch unterstützt. Das geht nur, weil die Spendengelder kontinuierlich fließen. (AZ)