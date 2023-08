Günzburg: Wie Diebe mit gestohlenen Bankkarten tausende Euro erbeuten

Ein Ehepaar wird in einem Einkaufsmarkt in Günzburg zum Opfer. Warum Ganoven leichtes Spiel hatten und was die Polizei rät.

Ein Ehepaar befand sich am Dienstagnachmittag gegen 16 Uhr beim Einkaufen in einem Verbrauchermarkt in der Maria-Theresia-Straße. Dabei nutzte ein bislang unbekannter Täter eine günstige Gelegenheit und entwendete aus der mitgeführten Tasche des Ehepaars die Geldbörse mit Bargeld und Bankkarten. Anschließend gelang es dem Täter, mit den Bankkarten an verschiedenen Geldautomaten Geld abzuheben. Der Schaden beträgt mehrere Tausend Euro. In diesem Zusammenhang weist die Polizeiinspektion Günzburg darauf hin, dass die Verbrauchermärkte ein beliebter Ort für Diebe sind. Während des Einkaufs im Supermarkt mal schnell nicht hingeschaut – und schon ist es passiert: Die Handtasche ist weg, inklusive Geldbörse. Wenn sich dann auch noch irgendwo in einem vermeintlichen „Versteck“ im Geldbeutel die Pin-Nummer befindet, ist der Ärger groß.

Oft nutzen die Täter es aus, dass jemand seine Handtasche oder seinen Rucksack unbeaufsichtigt lässt, zum Beispiel im Einkaufswagen im Supermarkt. Hier greifen die Täter zu, während sich der Geschädigte nicht am Wagen befindet. Die Polizei rät deshalb: Nehmen Sie nur so viel Bargeld und Zahlungskarten mit wie nötig. Tragen Sie Bargeld und Zahlungskarten in verschiedenen, verschlossenen Innentaschen Ihrer Kleidung möglichst nah am Körper. Hängen Sie Ihre Tasche nicht an den Einkaufswagen. Legen Sie die Tasche auch nicht einfach hinein. Tragen Sie sie stattdessen mit der Verschlussseite zum Körper stets am Körper. Und vor allem: Notieren Sie niemals Ihre Geheimzahl und legen diese in Ihrer Geldbörse oder Ihrer Tasche ab. Diebe kennen jedes noch so vermeintlich gute Versteck und haben so ganz einfach Zugriff auf Ihr Geld. (AZ)