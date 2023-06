Günzburg

15:45 Uhr

Günzburger Bank entdeckt Falschgeld

Ein falscher 20-Euro-Schein tauchte in einer Günzburger Bank auf.

Artikel anhören Shape

In einer Filiale einer Bank in Günzburg wurde ein gefälschter 20-Euro-Schein sichergestellt. Die Polizei ermittelt nun, wie dieser in den Umlauf kam.

Am Mittwochvormittag ist in einer Günzburger Bank ein falscher 20-Euro-Schein aufgelaufen. Wie die Banknote in Umlauf kam, ist nach Angaben der Polizei bisher unklar. Es wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Inverkehrbringens von Falschgeld eingeleitet. (AZ)

Themen folgen