Günzburger Blechbätscher spielten ein Faschingsständchen

Seit nunmehr 15 Jahren erfreuen die Günzburger Blechbätscher die Bewohnerinnen und Bewohner des Wahl-Linderschen Seniorenheims in Günzburg mit einem Ständchen zur Faschingszeit. Pünktlich zur Kaffeezeit überraschten die Blechbätsch´r am Rußigen Freitag auch heuer wieder die Senioren und Betreuerinnen mit schmissigen Liedern die mit viel Beifall beklatscht wurden. Zum Abschluß überreichten die Blechbätsch´r ihren Jahresorden an die stellvertretende Pflegeleitung Christine Tiroch.

