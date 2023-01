Günzburger Brauchtumsverein kämpft mit Wasserschaden im Kuhturm

Plus Der Günzburger Brauchtumsverein bestand 2022 mit Corona-Einschränkungen einige Herausforderungen. Ein Ereignis im August wirkt noch lange nach.

Was macht ein Verein mit unternehmungslustigen Mitgliedern, dem alle öffentlichen Veranstaltungen wegbrechen? Die Fasnachtszunft des Günzburger Brauchtumsvereins wagte den Versuch, eine Fasnachts-Saison online auszurichten. Anfang des Jahres war sicher, mit dem Stadtbutz-Wecken am 7. Januar wird es aufgrund der Corona-Beschränkungen wieder nichts werden. Doch damit wollten sich Max Loyd von Fleckenstein und seine Gemahlin Elli Spirelli nicht zufriedengeben.