Günzburger Discobesucher zeigen den Sicherheitsdienst an

Haben Mitarbeiter eines Sicherheitsdienstes in der Sonntagnacht zwei Besucher einer Günzburger Diskothek verletzt? Die Polizei sucht Zeugen.

Wegen möglicher Körperverletzung haben zwei Gäste den Sicherheitsdienst einer Disco in Günzburg angezeigt. Am Sonntag soll es laut Polizei gegen 3.30 Uhr in einer Diskothek in der Wilhelm-Maybach-Straße mutmaßlich zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Gästen und dem Personal des vor Ort eingesetzten Sicherheitsdienstes gekommen sein. Die 19- und 22-jährigen Gäste zeigten an, dass es zwischen ihnen und Mitarbeitern des Sicherheitsdienstes zu einem Gerangel kam, bei dem sie angeblich geschlagen und jeweils leicht verletzt worden seien.

Widersprüchliche Aussagen der Betroffenen in Günzburg

Die Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes hatten gegenüber der Polizei angegeben, dass sie die beiden Gäste lediglich aus der Diskothek geschoben hatten, da sie diese trotz Aufforderung nicht verlassen wollten. Zur Klärung des Sachverhaltes werden Zeugen gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Günzburg unter Telefon 08221/9190 in Verbindung zu setzen. (AZ)