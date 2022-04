Günzburg

vor 32 Min.

Günzburger Dominikus-Zimmermann-Realschule ist "Umweltschule"

Oliver Wahl fährt gerne mit dem Fahrrad. Er ist Schulleiter der Dominikus-Zimmermann-Realschule in Günzburg.

Plus Die Dominikus-Zimmermann-Realschule in Günzburg möchte das Bewusstsein für den Klimaschutz stärken. Wie das gelingen soll und was Schulleiter Oliver Wahl plant.

Von Felix Gnoyke

Schülern und Schülerinnen bewusst machen, was Klimaschutz bedeutet. Das ist die schwierige Aufgabe der Dominikus-Zimmermann-Realschule in Günzburg. Mit verschiedenen Projekten und Aktionen versucht sie die Sensibilität für das Thema zu erhöhen. Im Rahmen der Günzburger Klimaaktionswochen spricht Schulleiter Oliver Wahl mit unserer Redaktion über Nachhaltigkeit, seinen persönlichen Beitrag zum Klimaschutz und was es heißt, eine Umweltschule zu sein.

