Günzburger fällt Anlagebetrug zum Opfer und verliert 70.000 Euro

Eigentlich wollte ein Mann aus Günzburg durch glückliche Geschäfte sein Geld vermehren. Die Falle von Betrügern schnappte zu. Nun ermittelt die Kriminalpolizei.

Völlig verzweifelt erschien am Samstag ein 60-jähriger Günzburger auf der Wache der Polizeiinspektion Günzburg und meldete, dass er offensichtlich betrogen worden sei. Wie die Polizei mitteilt, hat der Mann seit Ende Dezember insgesamt mehr als 70.000 Euro an eine Firma im Ausland überwiesen. Hintergrund ist wohl eine Betrugsmasche, einer vermeintlichen Gewinnchance durch Investitionen mit Kryptowährung. Da der Herr nun zwischenzeitlich misstrauisch wurde, erstattete er eine Anzeige. Die Ermittlungen werden in dieser Sache von der Kriminalpolizei Neu-Ulm weitergeführt.

Günzburger Polizei beschäftigt Kreditkartenbetrug

Auch in Ichenhausen kam es zu einem Vermögensbetrug. Ein 54-jähriger Ichenhauser stellte laut Polizeiangaben bei der Prüfung seiner Kreditkartenabrechnung fest, dass ein bislang unbekannter Täter durch zwei Abbuchungen insgesamt mehr als 1000 Euro erlangte. Wie sich der Täter Zugang zum Konto verschaffen konnte, ist derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen durch die Polizei Günzburg. (AZ)