Günzburger fällt auf Betrugsmasche herein und verliert Geld

Wie der angebliche Mitarbeiter eines Softwareunternehmens am Telefon die Bankdaten seines Gesprächspartners erfährt.

Am anderen Telefon saßen nicht Mitarbeiter eines bekannten Softwareunternehmens, als die sie sich ausgaben, sondern Betrüger, die am Dienstag und Mittwoch aktiv waren. In einem Fall erkannte die Frau sofort den Betrugsversuch und beendete das Telefonat. In einem weiteren Fall gelang es dem Betrüger jedoch, sich das Vertrauen eines Mannes zu erschleichen. Der Täter erzählte dem Opfer die Lügengeschichte, dass sein Computer mit Viren verseucht sei und er nur mit einem Fernzugriff auf den Computer die angeblichen Viren entfernen könne. Ihm wurde ein entsprechender Zugriff auf den PC gewährt.

Betrüger erbeutet erst Gutscheine, dann Geld vom Konto des Opfers

Anschließend forderte der Täter für seine angeblich erbrachte Leistung, die Übermittlung von Gutscheincodes im Gegenwert einer niedrigen dreistelligen Summe. Nachdem ihm diese übermittelt worden waren, gab der Täter vor, dass die Codes ungültig seien. Nun fragte er nach den Bankdaten des Mannes. Nachdem der Telefonbetrüger diese erhalten hatte, veranlasste er Abbuchungen vom Konto des Geschädigten in Höhe von mehreren hundert Euro. Die Polizei warnt nochmals ausdrücklich vor dieser bekannten Betrugsmasche und weist darauf hin, den Tätern keinesfalls einen Fernzugriff auf die eigene EDV zu gewähren. Am Telefon sollten nie persönliche Daten, wie die Bankverbindung, übermittelt werden. (AZ)