Günzburger fällt auf Fake-Shop herein

Ein 58-Jähriger bestellte Kleidung über das Internet - doch die Seite hatten offenbar Betrüger ins Netz gestellt.

Ein 58-Jähriger hat am Samstag Anzeige wegen Betruges bei der Polizeiinspektion Günzburg erstattet. Dieser hatte am 2. Januar Kleidung über einen Online-Shop bestellt. Zur Zahlung gab er seine Kreditkartendaten an und das Geld, ein niedriger dreistelliger Betrag, wurde von seinem Konto abgebucht. Bislang erhielt er weder eine Bestätigungsmail noch die Ware. Bei dem Online-Shop handelte es sich mutmaßlich um einen Fake-Shop. Die Polizeiinspektion Günzburg hat die Ermittlungen aufgenommen. (AZ)