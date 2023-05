Günzburger feiern fünf Tage lang ihr Frühlingsfest

Bereits zum zweiten Mal findet das Günzburger Frühlingsfest statt. Auf was sich die Besucherinnen und Besucher schon jetzt freuen dürfen.

Das verlängerte Wochenende rund um den Feiertag Christi Himmelfahrt bietet eine schöne Gelegenheit, den Frühling zu feiern. Von 17. bis 21. Mai 2023 findet zum zweiten Mal das Günzburger Frühlingsfest statt. Im großen Festzelt warten auf dem Festplatz am Sportheim in Wasserburg jede Menge Musik und tolle Stimmung auf Gäste von nah und fern.

Auch eine Streetfood-Meile und beliebte Attraktionen für Kinder, wie Hüpfburg, Torwandschießen und ein ganzer Spielplatz, sorgen für gute Unterhaltung und leibliches Wohl. Feine Gaumenfreudenwarten von bayerisch bis italienisch, die musikalische Bandbreite reicht von klassischer Blasmusik bis zur Partyband. Im Festzelt wird im Günzburger Stadtteil Wasserburg beste Unterhaltung für Groß und Klein geboten. Die Gäste dürfen sich am Mittwoch auf ein reichhaltiges Programm von der Partyband "Dorfrocker", über zünftige Unterhaltung der Blaskapellen "Donau4Musikanten“ und den "Waldstetter 8“ am Vatertag, bis hin zum "Bierzelt meets Mallorca-Abend" mit Isi Glück, der Kreisligalegende und DJ Marci am Freitag und der "Joe William’s Band“ am Samstag freuen. Am Sonntag schließt das Fest mit einem bunten Familientag und dem Musikverein Wasserburg, der Jugendkapelle Guntia und der Stadtkapelle Leipheim ab.

Oldtimertreffen auf dem Günzburger Frühlingsfest

Ein absoluter Höhepunkt wird auch das Oldtimertreffen am Vatertag sein. Neben dem großen Festzelt mit Bühne lädt eine schöne Chill Out Area und ein kompletter Kinderspielplatz im Freien zum gemütlichen Verweilen ein. Zudem sorgt ein regionales bis internationales Gastroangebot mit verschiedenen Streetfoods für beste kulinarische Versorgung.

Am Donnerstag und Sonntag ist der Eintritt frei. Tickets für die Partyabende im Festzelt am Mittwoch, Freitag und Samstag können an zahlreichen bekannten Stellen zum günstigen Vorverkaufspreis erworben oder online bestellt werden. Die Abendkasse ist durchgehend geöffnet. Tischreservierungen sind per WhatsApp-Nachricht mit dem Codewort "Tisch-GZ“ an 0173-2712163 möglich. (AZ)