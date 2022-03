Günzburger Firma Kalka schützt Klima mit schwäbischer Sparsamkeit

Plus Eva Heißwolf vom Günzburger Unternehmen Kalka möchte mit schwäbischen Tugenden für mehr Klimaschutz und Nachhaltigkeit sorgen. Wie das funktionieren soll.

Nachhaltigkeit steht beim Günzburger Sicherheits- und Reinigungsunternehmen Kalka seit jeher hoch im Kurs. Schon vor 20 Jahren wurde das Unternehmen Teilnehmer im Umweltpakt Bayern. Im Rahmen der Günzburger Klimaaktionswochen spricht Geschäftsführerin Eva Heißwolf mit unserer Redaktion über Zukunftspläne, umweltbewusstes Arbeiten und, was schwäbische Tugenden damit zu tun haben.