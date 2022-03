Günzburg

06:30 Uhr

Günzburger Gastronom setzt beim Essen auf Mehrwegverpackung

Christoph Welzhofer ist Pächter der Gaststätte des TC Günzburg. Er spricht über Mehrwegverpackungen und regionales Essen in der Gastronomie.

Von Michael Lindner

In den meisten (Fast Food-)Restaurants, Imbissbuden und Gaststätten ähneln sich die Bilder. Wer dort ein Essen zum Mitnehmen bestellt, bekommt dieses in einer Einwegverpackung. Egal ob Pizzakarton, Aluschale oder Styropor-Behälter – meist landet die Verpackung im Müll. Das ärgert den Gastronomen Christoph Welzhofer, der seit 2016 Pächter der Gaststätte des TC Günzburg ist. Im Rahmen der Klimaaktionswochen zeigt er, welchen Beitrag er für den Klimaschutz leistet, aber auch, wo er an seine Grenzen gerät.

