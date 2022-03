Günzburger Geschwisterpaar spendet in kurzem Zeitabstand Stammzellen

Plus Innerhalb von eineinhalb Jahren sind Stefan Siebenrock und Heike Fasold zu Stammzellen-Spendern geworden. Wie es dazu kam und warum sie nun für mehr Aufklärung sorgen wollen.

Stefan Siebenrock und Heike Fasold wohnen im Günzburger Ortsteil Deffingen. Sie sind Geschwister. Und Stammzellenspender. Ihre Geschichten sind individuell. Und doch verbindet sie das gemeinsame Schicksal. Ein Altersunterschied von 17 Jahren trennt die beiden. Ihre Stammzellspenden liegen nur eineinhalb Jahre auseinander. Er spendete an einen Jungen, zehn bis zwölf Jahre alt. Sie an einen Mann über 30. Beide halfen damit Menschen mit Blutkrebs. Das ist ihre Geschichte.