Günzburg

Günzburger "Gospelweihnacht" bringt Hoffnung durch Stimmgewalt

Gospelweihnacht in Sankt Martin – der Gospelchor Günzburg begeisterte mit seinem Konzert in der vollbesetzten Sankt-Martins-Kirche.

Plus Ein Lichtblick der Hoffnung und der Freude in Tagen schwerer Krisen. Der Günzburger Gospelchor setzt mit seiner Musik Akzente in der Günzburger St. Martinskirche.

Von Claudia Jahn

Eine Botschaft der Hoffnung und Freude in diesen Tagen, an denen sich die Menschen ganz besonders nach Frieden und einem sorgenfreien Leben sehnen, richteten die Sängerinnen und Sänger des Gospelchors an ihr Publikum in der St. Martinskirche in Günzburg. „Christus hat der Welt das Licht gebracht“, einen stimmungsvolleren Auftakt konnten die Sängerinnen und Sänger für ihr Jubiläumskonzert am dritten Adventssonntag nicht wählen. Traditionelle deutschen Weisen, bekannten Gospelsongs und auch besinnlich moderne Lieder bescherten eine Vorfreude auf Weihnachten.

Dieser erste Auftritt nach der pandemiebedingten Zwangspause zeigte deutlich, dass die Strahlkraft des von Julia Lerch geleiteten Chores nach wie vor ungebrochen ist. Die Freude, wieder vor großem Publikum singen zu dürfen, stand allen Mitgliedern des Gospelchors Günzburg schon bei den beiden Auftaktstücken ins Gesicht geschrieben.

