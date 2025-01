Günzburger Kanuten trauern um Günther Gernert

Wenige Wochen nach dem Tod von Harald Imminger betrauern die Günzburger Kanuten einen weiteren prägenden Sportsmann: Günther Gernert, Gründer und Wegbereiter der ehemaligen Kanu-Polo-Mannschaft des VfL, ist Anfang dieses Jahres gestorben. Gernert wurde 70 Jahre alt. Sein Engagement und seine Leidenschaft prägten nicht nur den Kanu-Sport in Günzburg, sondern hinterließen auch weit über die Stadtgrenzen hinaus Spuren.

Günther Gernert hatte die Idee, Kanu-Polo in Günzburg zu etablieren, und motivierte die Kanufahrer der Kanu-Abteilung des VfL Günzburg zur Teilnahme. Anlässlich der 100-Jahr-Feier des VfL organisierte er oberhalb der Günzburger Donau-Staustufe das erste Kanu-Polo-Turnier, das am 11. Mai 1974 stattfand – der offizielle Geburtstag der Kanu-Polo-Mannschaft. Mannschaften aus Nürnberg und Fürth nahmen daran teil, und von diesem Moment an begeisterte der Sport alle Beteiligten. Günther übernahm als Kanu-Polo-Wart die Organisation und legte den Grundstein für eine erfolgreiche Zukunft.

Beim Bayernliga-Auftakt unterlagen die Günzburger noch

Der erste Bayernliga-Auftakt auf dem Kiesweiher der Unteren Riedwirtschaft verlief, wie erwartet: Die jungen Gastgeber unterlagen den erfahrenen Spielern des KV Nürnberg mit 6:14. Doch schon im zweiten Spiel zeigte das Team sein Potenzial und besiegte den TV 1880 Fürth eindrucksvoll mit 21:4. Die Nürnberger zollten dem VfL großes Lob und prophezeiten, dass sie sich in spätestens 2 Jahren vor dem VfL in Acht nehmen müssen.

Bereits 1976 machte sich das harte Training der Mannschaft bezahlt. Beim Turnier am Dutzendteich in Nürnberg errang das Team den zweiten Platz und besiegte unter anderem die Nürnberger sowie Mannschaften aus Berlin und Neckarsulm. Im selben Jahr erreichten die Herren- und Juniorenteams der Günzburger bei der Deutschen Meisterschaft in Essen jeweils den dritten Platz.

Bis zum Wechsel der Mannschaft vom VfL Günzburg zum Günzburger Kanu-Club (GKC) errangen die Spieler viermal die Bayerische Meisterschaft. 1981 holten sie für den GKC den ersten bayerischen Titel, dem noch drei weitere folgten. 1983 gelang der Aufstieg in die Bundesliga bei der Deutschen Meisterschaft in Porta Westfalica. Die Günzburger Spieler lagen sich überglücklich in den Armen, nach neun Jahren in der höchsten Klasse spielen zu dürfen.

Günzburger Kanu-Polo-Team spielte in der Bundesliga

Viermal hintereinander bayrischer Meister und jetzt einzige bayrische Mannschaft der Kanu-Polo-Bundesliga: Dafür wurde das Team 1983 für seine Erfolge vom damaligen Oberbürgermeister Rudolf Köppler mit der Silbernen Sportplakette ausgezeichnet. Günther Gernert selbst war mit 119 Einsätzen und 463 Toren der erfolgreichste Spieler der Mannschaft.

Auch international feierte die Mannschaft Erfolge. Ein Ausflug nach Cesenatico, Italien, brachte ihnen den Titel des internationalen italienischen Meisters ein. Turniere in Rovigo, Salzburg und Schweden sowie zahlreiche Wettbewerbe in Deutschland trugen zum Ruhm des Teams bei.

Nach der Auflösung der Mannschaft im Jahr 2000 blieb Günther dem Kanusport treu. Jeden Donnerstag unternahm er mit

seinen „Donnerstags-Graddlern“ Touren auf heimischen Gewässern – immer mit einem Plan, wohin es gehen sollte, denn er blieb bis zuletzt der „Captain“. Seine ehemaligen Spieler ehrten ihn bis zu seinem Tod jährlich mit dem Aufstellen eines Maibaums. „Einmal Captain, immer Captain“ – dieses Motto beschreibt Günther Gernert wie kein anderes. Von 1988 bis 1999 war er zudem Vorstand des Günzburger Kanu-Clubs und trug wesentlich zu dessen Entwicklung bei. „Seine Vision, Leidenschaft und Führungsstärke bleiben unvergessen. Wir verabschieden uns von einem großen Sportsmann, einem inspirierenden Mitstreiter und einem treuen Freund“, schreibt Andreas Lang, Kanu-Polo-Spieler und Pressewart. (AZ)