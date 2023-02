Nachfrage und Arbeit nehmen zu: Günzburger Kleiderkammer sucht Helfer

Krieg und Inflation erhöhen die Nachfrage nach günstiger Kleidung – und damit die Arbeit der Günzburger Kleiderkammer. Vom Ehrenamt profitieren nicht nur Bedürftige.

Jetzt, wo der Frühling sich ankündigt, sind viele wieder dazu bereit, den Kleiderschrank auszumisten. Sofern die Kleidung in einem guten Zustand ist, ist es einfach, ihr ein neues Leben zu schenken – und damit den Mitmenschen und der Umwelt etwas Gutes zu tun. Eine Anlaufstelle hierfür ist die Kleiderkammer der Günzburger Caritas. Während die gute Tat für die Spenderinnen und Spender damit endet, die Kleidung in der Hockergasse 12 in Günzburg abzugeben, fängt sie für Rebekka Lauermann, Leiterin der Kleiderkammer, und ihr Team dort erst an. Dafür benötigt die Caritas nun weitere helfende Hände.

Die Kleiderstangen sind trotz einer erhöhten Nachfrage stets gut gefüllt. Die wirtschaftliche Lage durch den Krieg und die steigenden Kosten in allen Bereichen zwängen immer mehr Personen im Landkreis, die gemeinnützigen Dienstleistungen der Caritas anzunehmen, sagt Mathias Abel, Geschäftsführer der Caritas Günzburg. Viele Kundinnen und Kunden flüchteten erst vergangenes Jahr aus der Ukraine in den Landkreis.

Mathias Abel leitet seit 27 Jahren die Caritas in Günzburg. Mit gemeinnützigen Angeboten unterstützt diese sozial benachteiligte Personen im Landkreis. Foto: Bernhard Weizenegger

Jeden Dienstag und Donnerstag öffnet die Kleiderkammer ihre Türen. Die Kleidung ist zwar günstig, aber längst nicht abgetragen. "Wir geben nichts weiter, was wir nicht auch selbst tragen würden", sagt Abel. So könne ein neuwertiges Sakko bereits für sechs Euro gekauft werden. In zwei Gruppen sammeln, sortieren und verkaufen 20 Personen ehrenamtlich die gespendeten Kleidungsstücke sowie Gardinen und Decken. Im vergangenen Jahr gingen laut Caritas 9000 Kleidungsstücke, 900 Paar Schuhe und 2000 andere Artikel über die Verkaufstheke.

Die Kleiderkammer Günzburg sucht ehrenamtliche Unterstützung

Um die viele Ware zu sortieren, ist das Team um Lauermann und Abel stets auf der Suche nach Helferinnen und Helfern, die in ihrer Freizeit ehrenamtlich tätig werden möchten. "Es gibt immer eine natürliche Fluktuation bei Ehrenamt. Es ist nicht selbstverständlich, dass jemand, auch im höheren Alter, in seiner Freizeit tätig wird", sagt Abel hierzu. Das Ehrenamt stehe vor einem Wandel, der es notwendig mache, neue Wege zu finden, um Freiwillige zu animieren oder zu halten. Die Schwierigkeit besteht laut ihm oftmals darin, einen Zugang zu den Menschen zu finden, weshalb die Caritas Günzburg auf eine konstante Präsenz in der Öffentlichkeit setze.

Die Aufgaben der Ehrenamtlichen in der Kleiderkammer bestehen darin, die Spenden entgegenzunehmen, zu sortieren und zu präsentieren. Zusätzlich arbeite eine Person pro Schicht an der Kasse und komme dort in direkten Kontakt mit den Kundinnen und Kunden. Wer körperlich fit ist, Freude am Kontakt zu Menschen hat und zwischen zwei und vier Stunden in der Woche aufbringen kann, ist bei der Kleiderkammer als Mitarbeiter oder Mitarbeiterin willkommen. Dabei sei auch ein kurzweiliges Engagement, wie es oft in das Leben von Jugendlichen passe, möglich, so Abel.

Abel: "Das Ehrenamt ist nicht nur Geben, sondern auch Nehmen."

Abel selbst ist seit 1996 Leiter der Caritas. Er überlege oft, wie er den Ehrenamtlichen danken solle. Eine Weihnachtsfeier zeigte ihm jedoch, dass das Ehrenamt nicht nur ein reines Geben darstellt, sondern dass die Tätigkeit den Personen viel zurückgibt: "Das Ehrenamt ist eine soziale Angelegenheit. Wir haben Helfer, die hier Freunde gefunden haben." Die Energie, die die Mitarbeitenden mitbringen, beeindrucke ihn. "Das zeigt, wie viele Menschen hier eine Art Heimat gefunden haben, weil sie hier gebraucht werden." Die Zusammenarbeit an der guten Sache motiviere Abel auch noch nach 27 Jahren. "Es gibt mir immer noch so viel wie am ersten Tag."